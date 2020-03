Van Aert na sterke Omloop: "Komt wel goed met de ploeg"

Wout Van Aert reed zaterdag een sterke Omloop. Hij miste jammer genoeg de juiste vlucht.

Jumbo-Visma had wel Mike Teunissen mee voorin, maar die zat kapot wanneer het er echt om ging. De Nederlander is medekopman en nummer drie Amund Jansen kwam niet in het stuk voor na een valpartij.

“Het komt wel goed met de ploeg komt het goed", maakte Van Aert zich achteraf allerminst zorgen.

"Je mag niet vergeten dat dit voor mij, Mike en Amund de eerste koers van het seizoen was. Ik denk dat we heel goed zijn teruggekeerd uit Tenerife en in principe gaan we alleen nog maar verbeteren door extra koersen te rijden."