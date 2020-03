Mathieu van der Poel gaat na doktersbezoek knoop doorhakken

Een ziekte heeft de plannen van Mathieu van der Poel in het begin van zijn wegseizoen aardig in de war gestuurd. De Nederlander reed wel de Ronde van de Algarve, maar paste voor de Omloop en voor de verkenning van De Ronde. Wat volgt er nu voor Van der Poel?

Die beslissing zal de renner van Alpecin-Fenix in principe vandaag maken. Er staat een bezoek aan ploegdokter Guy De Schutter op het programma. Die zal controleren of Van der Poel genezen is van het griepje dat hij had opgelopen.

Als de dokter het licht op groen zet, kan Van der Poel afreizen naar Italië om deel te nemen aan de Strade Bianche. Als die wedstrijjd effectief doorgaat natuurlijk, want daar bestaat nu toch weer wenige twijfel over. Lees er HIER meer over. Gaat de Strade niet door of komt Van der Poel niet aan de start, dan zal hij de ploeg vervoegen op stage in Bencassim.