Ondanks heisa vooraf heeft Alaphilippe er wel zin in: "Ik ga koersen om te winnen"

Die eendagskoersen in slecht weer in eigen land waren niet het grootste succes voor Julian Alaphilippe. De smaakmaker van Deceuninck-Quick.Step rekent op betere omstandigheden en resultaten in Parijs-Nice. Ondanks heel het gedoe rond het coronavirus.

Zo mogen de renners geen rechtstreeks contact hebben met de pers. Vooruitblikken op Parijs-Nice deed Alaphilippe dan maar in een videopersconferentie. "Het zijn buitengewone omstandigheden. We moeten er ons met zijn allen aan aanpassen. Meer dan dat is het ook wel niet."

Ik wil mezelf een plezier doen

Op zijn koersintenties heeft het alleszins geen vat. "Ik ben blij dat we volle bak gaan kunnen koersen. Ik ga koersen om te winnen. Dat doe ik altijd en overal met deze ploeg. Ik wil mezelf een plezier doen .Daar krijg ik voldoende kansen voor. Ik heb er enorm veel zin in. Een ritzege is het eerste doel. Misschien komt er daarna ook een mooi klassement bij. Ik ben nog geen honderd procent, maar voel me best goed."

We houden Sam Bennett achter de hand

Wat zijn de verwachtingen voor de eerste etappe van Parijs-Nice? "We houden Sam Bennett achter de hand voor een eventuele sprint, maar ik zie het niet tot een massasprint komen. Daarvoor is de finale te lastig", denkt Alaphilippe.

Voorts is het voor hem uitkijken naar woensdag. Er wordt dan een tijdrit gereden in Saint-Amand-Montrond, dicht bij huis voor Alaphilippe en over wegen die hij kent als zijn broekzak. "Op een veeleisend parcours, met twee hellingen en weinig tijd om te recupereren. Het wordt een cruciale rit voor het klassement."