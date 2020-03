Wout van Aert en zijn Sarah beleefden turbulente reis naar Girona: "Fransen staken weer" en "Plan C gaat lukken"

Niet koersen in Italië, wel een bijkomende stage in Spanje: dat is het geworden voor Wout van Aert. Inmiddels is de renner van Jumbo-Visma ook al ter plekke, al heeft dat wel wat voeten in de aarde gehad. Zijn echtgenote Sarah De Bie doet het verhaal in 'De Koers van Sarah' voor 'HLN'.

Na de annulering van de Strade Bianche veranderde er wel wat. "Normaal hadden we nu in Italië gezien, maar 'change of plans'", bevestigt Sarah De Bie. "Nu plan C, Spanje, naar onze tweede thuis in Girona", kondigt Wout van Aert aan.

Het koppel zat toen nog vol goede moed, maar moest wel nog wat geduld oefenen. "Ondertussen hebben we de laatste maand toch redelijk wat gecancelde vluchten of vertraagde vluchten gehad. Again hebben we een uur vertraging", vertelt Sarah daarover.

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️

I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX — Wout van Aert (@WoutvanAert) March 6, 2020

Ook de reis zelf is verre van ideaal verlopen. "Op dit moment zitten we 2,5 uur vast op het vliegtuig. De Fransen staken weer, het zit nog niet mee", getuigt Sarah tijdens de vlucht. Inmiddels is ze met Wout wel gearriveerd. We zijn blij dat we zijn aangekomen, uiteindelijk toch", besluit ze. "Plan C gaat eindelijk lukken", ziet Wout van Aert het nog zitten. "Blij dat we niet naar plan D moeten gaan", aldus Sarah.