Tiesj Benoot heeft verklaring voor sterke seizoensstart: "Bij Lotto moest ik soms dubbel controleren"

Een derde plaats, een tweede plaats, een ritzege, de puntentrui en tweede geëindigd in zowel het algemene klassement als het bergklassement: de oogst van Tiesj Benoot in Parijs-Nice was overweldigend. Ook al komen er even geen koersen aan, hij heeft toch al iets aan zijn goede vorm gehad.

Het zal zijn zelfvertrouwen enorm deugd doen. "Ik heb voor het eerst het gevoel gehad dat ik kon meedoen voor de eindzege. Ik weet nu dat ik dat kan", zegt Benoot in Het Laatste Nieuws. De overstap van Lotto naar Sunweb lijkt een goede zet te worden. "Ik voel me van in het begin erg op het gemak in deze ploeg. Dat verklaart waarom ik nu zo goed presteer."

ANDERE AANPAK

Zijn nieuwe ploeg kwam in Parijs-Nice overigens in zijn geheel sterk voor de dag, met Benoot als grootste exponent. "Dit is het resultaat van een andere aanpak. Ik heb alles losgelaten. Ik heb de plannen van de ploeg gevolgd. Ik heb me daar geen vragen bijgesteld, nooit ben ik ergens tegenin gegaan. Bij Lotto moest ik soms controleren en dubbel controleren. Bij Sunweb nemen ze veel meer in eigen handen."

Benoot heeft de machtsklimmer in zich nog eens getoond. Dat moet ook bemoedigend zijn met het oog op de Spelen, ervan uitgaande dat die kunnen doorgaan. "Ik hoop dat ik mijn kandidatuur voor een olympische selectie kracht heb bijgezet."