Renner van Deceuninck.Quick-Step steekt zijn olympische ambities niet weg

De wielerkalender heeft al vele schrappingen moeten ondergaan, maar voorlopig moeten de Olympische Spelen niet wijken. Goed voor Michael Morkov, die zijn pijlen op een medaille richt.

Michael Morkov sprak op de webstek van Deceuninck.Quick-Step dat het vertrouwen groot was voor het baanwielrennen op de Olympische Spelen, met de zeges in Berlijn in het achterhoofd. Maar voor hetzelfde geld had Morkov niet met Denemarken kunnen aantreden in Duitsland.

"Ik zat in de Verenigde Arabische Emiraten en ik had zo veel geluk dat ik net vertrokken was voor de uitbraak van het coronavirus. Ik heb amper op de piste kunnen trainen omdat ik anderen niet wou besmetten, maar uiteindelijk kreeg ik de call dat ik toch mocht deelnemen."

Denemarken werd wereldkampioen in de koppelkoers en de ploegenachtervolging. "We wisten dat we een goede kans maakten op een olympische medaille, maar nu moeten we gewoon voor goud gaan", besloot hij.