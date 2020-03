Julian Alaphilippe en twee andere ex-winnaars van Quick.Step halen herinneringen op aan Sanremo

Het is vandaag niet tot een nieuwe editie van Milaan-Sanremo gewonnen hebben. Julian Alaphilippe koestert nog altijd zijn overwinning van 2019. De ploeg van Lefevere won ook al La Primavera met Paolo Bettini in 2003 en Filippo Pozzato in 2006.

Alle drie halen ze herrineringen op. Paolo Bettini was de eerste die het Monument voor de ploeg kon binnenhalen. "De nacht voor de koers kon ik niet goed slapen. Toen ik na een vroege aanval teruggegrepen werd, dacht ik dat mijn dag voorbij was."

Dat bleek niet het geval te zijn. "Mijn ploegmaat Luca Paolini zei dat we te hard gewerkt hadden om op te geven. We besloten aan te vallen op de Poggio en riskeerden alles in de afdaling. Toen ik over de streep kwam, was er een grote ontlading, vooral omdat Mapei de koers nog nooit gewonnen had."

Drie jaar later was het prijs voor Filippo Pozzato. "Ik was de derde optie voor de ploeg, na Tom Boonen en Paolo Bettini, maar in de loop van de koers groeide mijn vertrouwen. Toen Ballan aanviel, reageerde ik. Ik zat op mijn limiet op de Poggio, waardoor ik later voorin geraakte met een kilometer te gaan. De sleutel was de Poggio, daar heb ik de koers gewonnen", denkt Pozzato.

Julian Alaphilippe is zoals bekend de meest recente winnaar op de Via Roma. "Tim Declercq reed de hele dag. We probeerden de koers te maken met Philippe Gilbert en Styby. Ik viel zo laat mogelijk aan om een schifting te voeren. In de afdaling probeerde ik te recupereren en dan wachtte ik op het juiste moment om mijn sprint te lanceren. Toen ik wist dat ik gewonnen had, kon ik me amper beheersen."