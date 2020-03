Ook binnen het IOC geven ze het toe: uitstel van Olympische Spelen zo goed als zeker

De kans dat op 25 juli de olympische wegrit al zal plaatsvinden in Tokio, is nagenoeg nihil. Het IOC had zichzelf na een spoedvergadering maximaal vier weken gegeven om een beslissing te nemen over de datum van de Spelen. Toch lijkt het besef aanwezig dat uitstel noodzakelijk zal zijn.

Verschillende nationale olympische comités hadden de druk opgevoerd en gevraagd om de Olympische Spelen uit te stellen. Het IOC kwam bijeen en besloot om nog geen definitieve beslissing aan te kondigen. Dat betekent niet dat ze niet beseffen dat de Spelen niet zullen kunnen aanvatten op 24 juli, zoals dat was voorzien. BESLISSING OM UIT TE STELLEN AL GENOMEN "Op basis van de informatie die de IOC heeft, is er beslist om de Olympische Spelen uit te stellen. De parameters om vooruit te kijken zijn nog niet vastgelegd, maar de Spelen zullen niet beginnen op 24 juli, dat weet ik wel zeker", heeft IOC-lid Dick Pound bevestigd aan de Amerikaanse media. Volgens hem zal het IOC binnenkort met een aankondiging komen over wat nu moet gebeuren. "Het zal in stappen gebeuren. We zullen uitstellen en dan met de gevolgen hiervan omgaan, die zijn immers immens." Het is nu dus wachten op die officiële communicatie.