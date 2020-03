Evenepoel denkt aan Vuelta, maar WK en BK zijn grote doelen: "Dat wordt een grappige koers"

Remco Evenepoel zou normaal in 2020 voor het eerst een grote ronde rijden. Maar door het uitstel / de afgelasting van de Giro, zal dat er dit jaar wellicht niet meer inzitten.

In een gesprek met Het Nieuwsblad probeerde Evenepoel al eens vooruit te kijken. Remco hoopt in juni opnieuw te kunnen koersen. Met een aantal maatregelen, weliswaar.

Evenepoel is niet van plan de Tour te rijden ter vervanging van de Giro. “Alles bij elkaar is de Tour de zwaarste van de drie grote rondes dus het zou niet goed zijn om daar te debuteren.”

De Vuelta dan maar? “Het WK is mijn grote doel en de Vuelta ligt daar heel dicht bij. Vorig jaar hebben we dat gezien met Primoz Roglic: hij was top in de Vuelta, maar het WK was nadien minder. Er zijn rittenkoersen genoeg om me voor te bereiden op het WK: vorig jaar heb ik de Ronde van Duitsland bijvoorbeeld gereden.”

“Het is jammer dat ik nu nog geen grote ronde kan rijden, maar volgend jaar ben ik opnieuw een jaartje sterker. Dat kan ook een voordeel zijn. Volgend jaar kan ik dan debuteren in de Giro, met de focus op Tokio. De Spelen zullen volgend jaar ook het grote doel zijn.”

Evenepoel hoopt zich via de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné voor te bereiden op het Belgisch Kampioenschap: “Hopelijk kan het BK doorgaan. Dat wordt een grappige koers nu iedereen opnieuw in zijn winterperiode zit.”