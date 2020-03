Franse minister van Sport is duidelijk: "Tour de France kan achter gesloten deuren gereden worden"

Alle wielerwedstrijden worden op dit moment uitgesteld door het coronavirus. Toch lijkt er één wedstrijd overeind te blijven: de Tour de France. De Franse minister van Sport heeft uitgelegd dat het mogelijk is om de Tour achter gesloten deuren te rijden.

Volgens de Franse minister van Sport hebben ze de ticketverkoop niet nodig om te overleven. "Een wedstrijd achter gesloten deuren is zeker mogelijk, want wij hebben geen ticketverkoop nodig om te overleven. Het tv-contract is voor ons veel belangrijker", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

De kans lijkt dus te bestaan dat de Tour gewoon kan doorgaan. "Iedereen begrijpt dat ze beter thuis kunnen blijven en hierdoor zouden ze de Tour gewoon vanuit de zetel kunnen volgen."