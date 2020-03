Gilbert lanceert opmerkelijk voorstel: "Waarom organiseren we niet elk jaar koersen in november?"

Er gaan steeds meer stemmen op om de koersen die momenteel worden uitgesteld op het einde van het jaar in te halen. Philippe Gilbert wil die lijn zelfs doortrekken.

In zijn column in SudPresse kwam de renner van Lotto-Soudal met een opvallend idee op de proppen.

“Misschien moeten we van deze gelegenheid gebruik maken om de kalender te herbekijken. Onder meer door de klimaatveranderingen zien we dat de maand november een pak zachter is geworden.”

“Waarom zouden we deze periode dan niet overwegen en pas later terug in competitie treden?” Het is nu meer dan ooit het moment om eens iets uit te proberen. Het wielrennen houdt al zo lang halsstarrig vast aan steeds dezelfde data.”