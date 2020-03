Lefevere doet suggestie voor kalender met Tour, klassiekers en WK: "De winnaar zal sowieso dezelfde zijn"

De ploegmanagers zien dat de Ronde van Frankrijk aan een zijden draadje hangt. Patrick Lefevere heeft al grondig nagedacht over de wielerkalender. Hij is nu toch tot een voorstel gekomen waarbij de grote koersen nog allemaal aan bod kunnen komen.

"Ik zou de Tour inkorten tot twee weken", gooit Lefevere zijn idee op tafel bij Sporza. "Volgens mij zit niemand nu te wachten op een normale Ronde van Frankrijk van drie weken. De winnaar zal sowieso dezelfde zijn." Het zal misschien de enige manier zijn om de Tour te redden.

Zelfs dan zijn er nog wel een paar puzzelstukjes te leggen. "Ik zie dat het Wereldkampioenschap in september toch heel zwaar is. Waarom dan niet 's zondags voor de wegwedstrijd bij de mannen Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl organiseren? De Waalse week dus voor het WK. En de Vlaamse klassiekers de week nadien."

MIXED TEAM RELAY GEZEVER

In dat scenario zou een renner als Evenepoel dan wel moeten kiezen tussen Luik-Bastenaken-Luik en de WK-tijdrit. Toch? "Neen, de tijdrit moet je gewoon midweeks rijden, op de woensdag zoals vroeger. We gaan toch niet blijven zeveren met die Mixed Team Relay, zeker? Die mixed-tijdrit moet men maar rijden tijdens de Zesdaagse van Gent", grapt Lefevere.