Rij een uur lang aan de zijde van Victor Campenaerts: haast zijn volledige ploeg tekent present

Het is de bedoeling om er vrijdag met zijn allen een aangename Zwift-rit van te maken. Bijna heel de ploeg van NTT doet er aan mee. Ook Victor Campenaerts zal niet ontbreken. Een mooie gelegenheid om je eens een uur lang te meten de werelduurrecordhouder.

Het moet een rit in groep worden: het collectief primeert dus. Het gaat door om 10u. De ploeg van Campenaerts hoopt alvast dat vele wielerliefhebbers er wel iets voor voelen om er een zo groot mogelijke groep van te maken. Onlangs reed ook Ben Hermans van Israel Start-Up Nation met wielerfans een rit op Zwift.

A rider lineup like you have never seen before... 😉



Come join (nearly all of) @NTTProCycling on @GoZwift tomorrow, at 10:00 (CET), for an 'easy' group ride! 🖐️



Let's make this one massive! Join here: https://t.co/SgjL83y3ok pic.twitter.com/pSkxAnJcds