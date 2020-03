Tyler Farrar, ex-topsprinter, heeft voor opvallende carrièreswitch gekozen

Tyler Farrar was vroeger een topsprinter in het wielrennen, maar drie jaar geleden is hij gestopt met de sport. Nu is Farrar aan het werk als brandweerman, iets wat hij altijd wilde worden na zijn wielercarrière.

Tyler Farrar heeft er een mooie carrière opzitten in het wielrennen. Hij won ritten in de drie grote rondes en ook de scheldeprijs heeft hij op zijn naam kunnen zetten. Drie jaar geleden is de Amerikaan gestopt met de sport. Nu werkt Farrar als brandweerman in Chicago. "Ik had het altijd in mijn hoofd dat ik na mijn wielercarrière als brandweerman wilde beginnen. Ik heb geen sociale media, maar ik wilde ook nooit populair zijn tijdens het wielrennen. De media-aandacht was één van de minst leuke dingen", aldus de Amerikaan bij CyclingNews.