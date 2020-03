Vanmarcke: "Als de Tour niet doorgaat, verdwijnen er misschien ploegen"

Gaat de Ronde van Frankrijk 2020 door of niet? Sep Vanmarcke hoopt alvast van wel.

De renner van EF Pro Cycling was in gesprek met Sporza vooral bezorgd over de toekomst van bepaalde teams.

"Ik hoop voor de koers dat de Ronde van Frankrijk kan gereden worden. Omdat de Tour voor de Spelen komt, dacht ik dat de Tour zou volgen als de Spelen werden uitgesteld. Maar nu de Spelen wegvallen, kan ASO misschien wat schuiven op de kalender met de Tour."

"Ook voor sponsors is de Tour heel belangrijk. Die moeten ook tevreden gehouden worden. Geen Tour, dat zou een slag zijn voor de wielersport, die sowieso al klappen krijgt. Sponsors zullen misschien wel afhaken als alles voorbij is en misschien vallen er ook ploegen weg."

"Ook veel organisatoren zullen niet op tijd geld vinden. Die komen dan ook in de problemen. Het zal een aantal jaar duren voor alles is hersteld."