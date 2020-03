Teammanager van Benoot ziet belangrijk verschil tussen Tour en Spelen

Met de vorm die Tiesj Benoot demonstreerde in het seizoensbegin, zouden ze hem bij Sunweb wellicht ook wel graag willen meenemen naar de Tour. Alleen hebben we er het raden naar of die zal doorgaan. Iwan Spekenbrink buigt zich over de zaak.

"Doorgaan met de Ronde van Frankrijk of niet hangt af van vele factoren, maar de belangrijkste is de veiligheid. Het zou alleen een optie mogen zijn als de officiële autoriteiten zeggen dat het mogelijk is", zegt de teammanager van Sunweb aan Cyclingnews.

De Spelen zijn reeds uitgesteld. Waarom zou de Tour dan wel kunnen doorgaan? "Er zijn verschillen tussen de Tour en de Spelen. Kwalificatie is vereist voor deSpelen en de tijd voor resterende kwalificatieronden is stilaan op. Bovendien vinden de Spelen één keer om de vier jaar plaats. Voor de meeste atleten is het een unieke kans op een medaille. Iedereen wil zich dus kunnen voorbereiden op de best mogelijke manier."

Het is dus niet zo dat je kan stellen dat de Tour nu automatisch geannuleerd moet worden. "Doordat de Tour jaarlijks wordt gehouden, rijst de vraag: laten we het zo of maken we er het beste van voor de teams, de renners, de sponsors en de fans? Als de wielerwereld die vraag met een 'ja' beantwoordt, dan moeten alle deelnemende renners buiten kunnen trainen voor een bepaalde periode."

Dan nog blijven er enkele vragen open. "Kan het op de voorziene datum of op een later moment, bijvoorbeeld in augustus? Zal het gereden worden met of zonder publiek? Als er geen 15 miljoen mensen langs de kant van de weg staan dit jaar, zullen er nog altijd een paar honderd miljoen bereikt worden via tv en internet."