🎥 Throwback naar 2010: Fabian Cancellara vloert Tom Boonen dankzij geweldige inspanning op de muur van Geraardsbergen

Door de coronatijden blikken we terug naar wielerwedstrijden uit het verleden. Vandaag is het de beurt aan de Ronde van Vlaanderen in 2010. Fabian Cancellara won na een indrukwekkende ontsnapping op de muur van Geraardsbergen.

Fabian Cancellara en Tom Boonen waren weggereden en met nog 16 kilometer te gaan kwamen ze aan de muur van Geraardsbergen. Ze leken aan elkaar gewaagd te zijn tot Cancellara plots zijn duivels ging ontbinden. Tom Boonen moest al snel enkele meters laten op de muur en de Zwitser was gaan vliegen. De Belgische kampioen zou niet meer komen aansluiten en zo won Cancellara zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Boonen werd tweede en Gilbert derde. Bekijk hieronder nog eens de mythische demarrage van Fabian Cancellara op de muur van Geraardsbergen (met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer):