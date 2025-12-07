Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

Tim Wellens werd vrijdagavond in zijn thuisstad Sint-Truiden tweemaal onderscheiden. De Belgisch kampioen en ritwinnaar in de Tour de France kreeg de titel Sportman van het Jaar en werd tegelijk benoemd tot ereburger van de stad.

Sportman van het Jaar

De sportdienst van Sint-Truiden bekroonde Wellens tot Sportman van het Jaar. Hij werd daarmee gelauwerd voor zijn prestaties in het wielerseizoen, waaronder het behalen van de nationale driekleur en een ritzege in de Tour. Bij de vrouwen ging de titel naar turnster Nina Derwael.

De erkenning voor Wellens past in een traditie waarbij de stad jaarlijks haar sportieve uitblinkers eert. Het evenement vond plaats in aanwezigheid van lokale vertegenwoordigers en genodigden. De uitreiking bevestigde zijn status als boegbeeld van de Truiense sportwereld.

Ereburgerschap

Naast de sporttitel kreeg Wellens ook het ereburgerschap van Sint-Truiden. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Nina Derwael, die deze eer eerder ontving. Het stadsbestuur wilde met deze dubbele bekroning de verbondenheid van Wellens met zijn thuisstad onderstrepen.

De renner van UAE Team Emirates-XRG maakte speciaal de verplaatsing vanuit Monaco om de huldiging bij te wonen, zo meldt Het Belang van Limburg. Zijn aanwezigheid gaf extra gewicht aan de ceremonie en benadrukte de betekenis die hij hecht aan de erkenning.

Het ereburgerschap geldt als een symbolische titel die de stad toekent aan inwoners met uitzonderlijke verdiensten. Voor Wellens vormt het een blijvende herinnering aan zijn sportieve prestaties en zijn band met Sint-Truiden.