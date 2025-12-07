Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

Tijdens het trainingskamp van INEOS Grenadiers in Spanje werd een nieuwe sprinter gespot. Het gaat om Sam Welsford, maar officiële bevestiging van een contract ontbreekt voorlopig.

Aanwezigheid op kamp

De Australische renner werd opgemerkt tijdens het kamp van de Britse wielerformatie. Journalist Daniel Benson meldde via sociale media dat de renner van de partij is.

“Sam Welsford is bij het trainingskamp van INEOS Grenadiers in Spanje. Dat is bevestigd op goede autoriteit”, klinkt het in zijn berichtgeving.

Binnen de ploeg wordt benadrukt dat er nog geen ondertekend contract is. Volgens Benson kan de komst van Welsford echter als vrijwel rond beschouwd worden. Hij voegde eraan toe dat de deal werd aangestuurd door de nieuwe sportieve leiding van INEOS Grenadiers.

Status van de onderhandelingen

Welsford komt over van Red Bull-BORA-hansgrohe. Het contract is nog niet getekend, maar dat dit slechts een kwestie van tijd, zo is bij verschillende bronnen ondertussen te horen.

Ondanks de signalen blijft de ploeg formeel ontkennen dat er een overeenkomst bestaat. De officiële communicatie benadrukt dat er geen bevestiging is van een transfer. De aanwezigheid van Welsford op het kamp voedt echter de overtuiging dat een deal in de maak is.

De komende weken zullen duidelijk maken of de Australische sprinter effectief deel uitmaakt van de selectie voor 2026. Voorlopig blijft het bij geruchten en observaties, zonder formele bevestiging vanuit de ploegleiding.