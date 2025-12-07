Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

Tijdens de Giro trapte Wout van Aert enkele nieuwe records op het vlak van wattages. Zelf vindt Van Aert het niet zo verrassend dat renners elk jaar beter worden.

Wout van Aert won de negende etappe van de Giro door in Siena Isaac Del Toro te kloppen. Van Aert zegt wel nog altijd dat hij toen niet op zijn best was. Onder meer omdat hij net voor Giro ziek was geworden.

Wattagerecords Van Aert in de Giro

In het tweede deel van de Giro verbrak Van Aert wel enkele records. In de dertiende etappe trapte hij zijn beste tienminutenwaarde ooit om vooraan terug te keren en tweede te worden na Mads Pedersen.

In de twintigste etappe reed Van Aert dan weer zijn beste waarden in een uur op de Finestre. Al speelde volgens Van Aert ook mee dat hij op dat moment niet op zijn lichtste was. In watt per kilo zal hij welicht dus ooit al beter gedaan hebben.

Van Aert vindt records logisch

De records van Van Aert waren nieuws, onder meer Velon pakte er mee uit, maar Van Aert vindt ze logisch. "Je móét nieuwe piekwaardes trappen. Om bij te blijven, moet je verbeteren, want we rijden met z’n allen elk seizoen records", zegt Van Aert bij Café Koers.

Dat er elk jaar records worden verbroken, vindt Van Aert ook logisch. "We rusten elke winter, maar herstarten iedere keer een trapje hoger dan een jaar eerder. En zo gaan we vooruit", stelt hij.