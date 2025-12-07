Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Door het stellen van een simpele vraag over het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heeft Benji Naesen weer een interessante wielerdiscussie op gang gebracht. Dat deed de analist op zijn X-account.

Benji Naesen kijkt niet alleen uit naar het volgende wegseizoen, maar is ook benieuwd naar de verschillende meningen die hieromtrent de ronde doen. Daarom heeft hij op zijn account op sociaal medianetwerk X de volgende vraag gesteld: "Wat zijn jullie verwachtingen voor Soudal Quick-Step in 2026 zonder Remco Evenepoel?"

Het vertrek van Evenepoel is sowieso een belangrijk moment voor Soudal Quick-Step. Het is dus uitkijken naar wat het effect zal zijn op de ploeg en de andere renners. Evenepoel heeft laten uitschijnen dat de Belgische formatie reeds voor zijn vertrek opnieuw meer focus legde op de klassiekers. Strookt dit met de verwachtingen van de wielerfans?

What are your expectations for Soudal-Quick-Step without Remco Evenepoel in 2026?



Drop your takes below. 💬 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) December 6, 2025

"Ze zullen nergens zijn in de belangrijkste klassiekers, maar zoals altijd meerdere ritten winnen in grote ronden", voorspelt een ander gekend wieleraccount Lukas Ronald Lukacs. "Magnier en Merlier, maar ook anderen, zullen ritten winnen." Een zekere Ravi denkt dat het dit wordt: top 3 in een paar kasseiklassiekers, 8 ritzeges in grote ronde en 35 zeges in totaal.

Lees ook... Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen›Matthew Bond waarschuwt voor een overgangsjaar. "Ik hoop dat ze de switch maken en opnieuw de oude klassieke ploeg van weleer worden. Ik verwacht dat ze het opnieuw moeilijk zullen hebben tegen Lidl-Trek en Alpecin." Kevin Noels tipt wel Stuyven voor een solide klassieke campagne en Magnier voor winst in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne of Gent-Wevelgem.

Stuyven en Van Baarle getipt voor klassiekers

Daarnaast acht deze wielerfan Van Wilder in staat om top 3 te rijden in een klassement in een WorldTour-rittenkoers. Zo zijn de meest vermelde renners uit de ploeg allemaal vernoemd. Tom Van Bael denkt dat naast Stuyven ook Van Baarle zich opnieuw zal tonen in de klassiekers.