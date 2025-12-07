Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Er werd onlangs groot nieuws aangekondigd bij Alpecin. De ploeg van Mathieu van der Poel heeft met Premier Tech een nieuwe titelsponsor gevonden voor 2026.

Het was al een tijdje bekend dat Deceuninck de ploeg zou blijven sponsoren maar wel een stapje terugdeed. Er moest dus nog een grote sponsor binnengehaald worden en dat is dus toch Premier Tech geworden. "Er waren al geruchten", schetst Johan Bruyneel de situatie in THEMOVE+. "Er waren twijfels toen de aankondiging kwam dat Premier Tech zich zou verbinden aan de Franse ploeg St. Michel."

Het Canadese bedrijf zou van die verbintenis niet meteen afstand nemen. "Het was meer een partnership, want Premier Tech zou niet voorkomen in de naam van de ploeg. Ze focussen in Frankrijk meer op de vrouwenploeg, met ook twee Canadese rensters in die ploeg." In die optiek valt het dus wel perfect te combineren met een rol als titelsponsor bij Alpecin.

Geen moeilijke beslissing voor Premier Tech

Bruyneel vindt het eigenlijk een heel logische beslissing voor Premier Tech om de ploeg van Van der Poel te ondersteunen. "Als Premier Tech de keuze had, zou ik ook onmiddellijk voor Alpecin kiezen. Als je jezelf kunt associëren met het WorldTour-programma van de broers Roodhooft en met mannen als Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Kaden Groves, is het geen moeilijke beslissing."

Bruyneel denkt dat de Belgische wielerploeg er wel bij zal varen. Voor Premier Tech is het na een woelig jaar bij een Israëlische formatie een stabiele, sterke ploeg om te sponsoren. Het is dus wat ze noemen een win-win. "Ik vind het een slimme beslissing van beide kampen. Ik ben niet verrast dat dit gebeurd is en het is nu officieel bevestigd."

Lange zoektocht voor ploeg Van der Poel

Lees ook... Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel›Het is voor alle betrokken partijen goed dat er duidelijkheid gekomen is. Het lijkt er alvast op dat de broers Roodhooft weer een ferme slag geslagen hebben. Het is wel opmerkelijk dat het zo'n lange zoektocht werd voor een ploeg met één van de beste renners ter wereld in de rangen.