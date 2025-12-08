Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

De vraag of Remco Evenepoel volgend jaar zijn debuut maakt in de Ronde van Vlaanderen blijft voorlopig onbeantwoord. Ploegleider Sven Vanthourenhout van Red Bull-BORA-hansgrohe houdt de kaarten tegen de borst en verwijst naar het komende trainingskamp.

Onzekerheid rond programma

Vanthourenhout gaf aan dat de ploeg binnenkort samenkomt om de kalender te bespreken. “We vertrekken binnenkort op trainingskamp en daar worden alle programma's op tafel gegooid”, klinkt het bij Sporza. Daarmee liet hij verstaan dat beslissingen pas na intern overleg zullen vallen.

Hij voegde eraan toe dat er jaarlijks ideeën circuleren over mogelijke wedstrijden. “Uiteraard zijn er op vlak van programma's elk jaar ideeën om over te brainstormen. Maar tot op vandaag is er nog niets concreets.” De deelname van Evenepoel aan Vlaanderens Mooiste blijft dus voorlopig open.

Kansen in de klassiekers

Over de mogelijkheden van Evenepoel in het voorjaar sprak Vanthourenhout zich wel uit. “Ik denk dat Remco fysiek wel de capaciteiten heeft om mee te doen in bepaalde koersen in het voorjaar.” Daarmee onderstreepte hij dat onze landgenoot over het juiste profiel beschikt om zich te meten met de top.

Hij benadrukte ook de mentaliteit van zijn renner. “Uiteindelijk is Remco iemand die altijd het beste van zichzelf geeft, waar hij ook van start gaat. Hij heeft altijd de intentie om koersen te winnen. Dat is het belangrijkste.”

Lees ook... Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen›Met deze uitspraken blijft de ploegleiding voorzichtig, maar wordt duidelijk dat Evenepoel de kwaliteiten bezit om een rol van betekenis te spelen. Ex-winnaar Tom Boonen gaf al aan dat hij veel verwacht van Evenepoel in de klassiekers en al zeker in de Ronde van Vlaanderen.