🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

Soudal Quick-Step heeft via een officieel filmpje afscheid genomen van Remco Evenepoel. De Belgische renner sluit een belangrijk hoofdstuk af en zet zijn carrière voort bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Loopbaan bij Quick-Step

Evenepoel maakte in 2019 zijn debuut bij de ploeg. Hij groeide snel uit tot een vaste waarde en leverde prestaties die hem internationaal op de kaart zetten.

De jaren daarna volgden meerdere successen. Hij won onder meer de Vuelta a España en werd wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden en werd ook dubbel olympisch kampioen. Daarnaast pakte hij nationale titels en ritoverwinningen in diverse rondes.

Naast de hoogtepunten kende Evenepoel ook moeilijke periodes. Blessures en valpartijen zorgden voor onderbrekingen in zijn ontwikkeling. Toch keerde hij telkens terug en bevestigde hij zijn status als kopman.

Nieuwe uitdaging bij BORA

Met het afscheid van Quick-Step kiest Evenepoel voor een nieuwe omgeving. Hij sluit zich aan bij Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij deel uitmaakt van een ambitieuze structuur. De ploeg ziet hem als een belangrijke versterking voor de komende seizoenen.

Het filmpje van Soudal Quick-Step benadrukte de dankbaarheid voor zijn inzet. Ook daarin veel hoogtepunten, maar ook moeilijke momenten. Daarmee werd een periode afgesloten waarin hij uitgroeide tot een van de meest succesvolle renners van de ploeg.