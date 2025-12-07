Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Toen Remco Evenepoel zijn transfer aankondigde, was daar behoorlijk veel om te doen. Zelfs enkele maanden later kijkt één van de grote namen uit de wielersport daar toch nog van op.

Het is niet zo dat de overstap van Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe nog elke dag de actualiteit beheerst. In de podcast Watts Occurring geeft Geraint Thomas aan dat het voelt alsof die overstap al langer bekend was. "Ik vergat al dat Remco dit jaar zijn transfer maakte", aldus de Welshman die pas zelf stopte met koersen.

"Het is in augustus aangekondigd en we zijn inmiddels vier maanden verder", wijst zijn voormalige collega Luke Rowe op de tijd die inmiddels gepasseerd is. "We wisten het al voor augustus, hè. De saga rond Remco duurt al jaren", replikeert Thomas. De interesse van ploegen als INEOS en Red Bull in Evenepoel is er inderdaad al meerdere seizoenen.

Thomas vindt transfer Evenepoel een groots moment

Hoe dan ook is het groot nieuws als zo'n grote naam ook effectief beslist om van omgeving te veranderen. Thomas denkt na over de grootsheid van dat moment. "Ik zou niet zeggen dat het de grootste overstap ooit is. Of toch, ik vind het de grootste transfer ooit! Toch als je in overweging neemt welke sommen geld ermee gemoeid zijn."

Dat komt bij Rowe wel even binnen. "Grootste transfer ooit, dat is een stevige uitspraak. Het zal er alleszins dicht bij zijn, als je het hebt over grote namen die van ploeg veranderen." Thomas denkt na over andere transfers die er geweest zijn in het moderne wielrennen. "Sagan ging van BORA naar TotalEnergies, maar het beste deel van zijn carrière lag al achter hem."

Niet hetzelfde als bij Sagan en Contador

Die vergelijking gaat dus niet helemaal op. Een extra gegeven is ook dat Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat terwijl hij nog een jaar onder contract lag. "Contador is een paar keer van ploeg veranderd, maar het is een redelijk recent iets om van ploeg te veranderen nog voor je contract eindigt."