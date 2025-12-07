🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft ook in wedstrijden al vaker gedaan: uitpakken met een miraculeuze 'save' en zo een valpartij vermijden. Onlangs deed hij het ook nog eens op training.

Dat weten we dankzij de video van Anatole Leboucher die viraal is gegaan. Anatole wie? De naam van de Franse renner is plots wereldwijd gekend. Alleen door zijn straffe stuurmanskunsten vermeed Van der Poel een ernstige val die zijn voorjaar lelijk had kunnen hypothekeren. Bij Direct Vélo doet Leboucher het verhaal achter de video.

De 24-jarige renner, die in 2026 voor het continentale VC Rouen uitkomt, is aan het trainen in Spanje. Tijdens één van zijn trainingssessies zag hij Van der Poel en Alaphilippe rijden. "Ik wilde hen inhalen en toen ik bij hen was, durfde ik Van der Poel te vragen of hij het oké vond om een paar sprints met mij te doen." Van der Poel zou binnenkort ook samen met spurtbom Magnier rijden en was akkoord.

"Ik heb Mathieu verteld dat ik wilde dat hij zich 100% gaf, het was het niet waard om te doen alsof, en dat beviel hem duidelijk", aldus Leboucher. Van der Poel won een eerste sprintje en grapte dat hij een nieuwe ketting nodig had. Bij de tweede sprint liep het ei zo na mis en kon Van der Poel maar op het nippertje een valpartij vermijden.

"Ik begreep eigenlijk niet wat hij deed. Deze keer lachten we aanvankelijk iets minder... Maar na het bekijken van de video moest hij er weer om lachen. Accounts met miljoenen volgers hebben de video gedeeld, er worden artikels over geschreven en Belgische journalisten nemen nu contact met mij op om details te krijgen", getuigt Leboucher.

Wat bij een val van Van der Poel?

Nu is het allemaal grappig, maar stel je voor dat Van der Poel echt gevallen was. "Ik zou mezelf de schuld hebben gegeven als een val zijn volgende doelen in het veldrijden had verpest. Het zou niet rechtstreeks mijn schuld zijn geweest, maar ik was wel degene die hem aanbood om te sprinten."