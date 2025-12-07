Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

Alpecin-Deceuninck heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Premier Tech verbindt zich aan de ploeg en presenteerde de samenwerking in Antwerpen. Voorafgaand aan de voorstelling reisde Philip Roodhooft naar Canada om de overeenkomst af te ronden.

Doelstellingen en ambities

De Canadese onderneming koppelt duidelijke sportieve doelen aan de samenwerking. Een van de speerpunten is het wereldkampioenschap van 2026 in Canada, waar Mathieu van der Poel een hoofdrol moet spelen. Tijdens de presentatie werd dit expliciet benoemd als een belangrijk streven.

Naast dat wereldkampioenschap kwam er een luchtiger moment toen Jean Bélanger zijn persoonlijke droomkoers noemde. “Lombardije winnen, zou mooi zijn”, citeert Sporza hem. Daarmee gaf hij aan dat ook de Italiaanse herfstklassieker hoog op zijn verlanglijst staat.

Reactie van ploegleiding

De broers Roodhooft reageerden gevat op die uitspraak. “Dan zal hij nog enkele jaren aan boord moeten blijven”, klonk het. Hun reactie maakte duidelijk dat de ambities van de sponsor niet zomaar gerealiseerd kunnen worden.

Met Van der Poel beschikt de ploeg over een renner die al meerdere monumenten en kampioenschappen heeft gewonnen. Toch geldt Lombardije als een koers die doorgaans wordt gedomineerd door specialisten met explosieve klimcapaciteiten. Namen als Pogacar en Evenepoel worden daarbij vaak genoemd.

De nieuwe overeenkomst met Premier Tech versterkt de financiële en sportieve basis van Alpecin-Deceuninck. Het partnerschap moet de ploeg in staat stellen om zowel op korte termijn successen te behalen als op langere termijn ambitieuze doelen na te streven.