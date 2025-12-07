🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

Op het Italiaanse eiland Sardinië werd zondag een veldrit verreden die tot de laatste meter spannend bleef. Michael Vanthourenhout pakte de overwinning en zorgde zo voor een Belgische triomf na enkele moeilijke weken.

Strijd tussen drie renners

Vanaf de openingsfase namen Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis het initiatief. Later sloten ook Pim Ronhaar en Laurens Sweeck aan. Door pech bij Ronhaar bleef uiteindelijk een trio over dat de koers kleurde. Vanthourenhout bleek daarin de sterkste en zette zich door tot de eindstreep.

Voor de voormalig Europees kampioen betekende de zege een welkome opluchting. “Het waren drie of vier moeilijke weken, dus ik ben blij dat ik weer voor een zege kon zorgen”, zei hij bij Indeleiderstrui. De overwinning gaf hem opnieuw vertrouwen na een periode waarin resultaten uitbleven.

Beslissend in het zand

Vanthourenhout gaf aan dat hij zich vooral in de zandstroken sterker voelde dan zijn concurrenten. “Ik voelde dat ik wat beter was in het zand, maar het was moeilijk om telkens voor de posities te vechten.” Het constante gevecht om de juiste plaats maakte de wedstrijd zwaar, maar hij wist zich door te zetten.

In de laatste ronde koos Vanthourenhout voor een alles-of-niets-aanpak. “In de laatste ronde ben ik de hele tijd volle bak gegaan en ik voelde mij sterk, dus dat bleek genoeg.” Zijn aanval bleek beslissend en leverde hem de overwinning op.

Met deze zege bevestigde Vanthourenhout opnieuw zijn waarde voor het Belgische veldrijden. Hij bleef Nieuwenhuis en Sweeck voor en bezorgde zijn team Pauwels Sauzen-Altez een belangrijke overwinning. De overwinning in Sardinië geeft Vanthourenhout nieuwe moed voor de komende wedstrijden.