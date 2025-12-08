"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

De derde manche van de Wereldbeker in Sardinië leverde een magere opkomst op. Bart Wellens is dan ook kritisch voor organisator Flanders Classics.

Magere opkomst voor Wereldbeker in Sardinië

Zowel op het vlak van renners als op het vlak van publiek was het in Sardinië afgelopen zondag een magere opkomst. Onder meer Thibau Nys, Toon Aerts, Cameron Mason en Lars van der Haar stonden niet aan de start.

Er stonden bijna alleen maar Belgen, Nederlanders, Italianen aan de start in Sardinië. Bart Wellens begrijpt dat het veldrijden moet internationaliseren, maar hij vraagt zich af of dat op een moeilijk te bereiken eiland moet.

Wellens stelt zich vragen bij Wereldbeker in Sardinië

Dat Brand zich ging wassen in de zee, leverde volgens Wellens wel mooie beelden op, maar het zei ook veel. "Ik heb een mooie cross gezien in een mooie omgeving, maar we moeten kritisch zijn voor het grootste evenement van de sport", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Want dat is wat de Wereldbeker wil zijn. Wellens begrijpt ook de filosofie van Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker. Zij willen naar speciale plekken trekken om het veldrijden een andere dimensie te geven.

"Maar het mag niet ten koste van de sport zelf gaan", stelt Wellens. De komende zes manches worden wel allemaal in België gereden, met zondag al Namen. Daar maakt Mathieu van der Poel zijn rentree.