"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De derde manche van de Wereldbeker in Sardinië leverde een magere opkomst op. Bart Wellens is dan ook kritisch voor organisator Flanders Classics.

Magere opkomst voor Wereldbeker in Sardinië 

Zowel op het vlak van renners als op het vlak van publiek was het in Sardinië afgelopen zondag een magere opkomst. Onder meer Thibau Nys, Toon Aerts, Cameron Mason en Lars van der Haar stonden niet aan de start.

Er stonden bijna alleen maar Belgen, Nederlanders, Italianen aan de start in Sardinië. Bart Wellens begrijpt dat het veldrijden moet internationaliseren, maar hij vraagt zich af of dat op een moeilijk te bereiken eiland moet. 

Wellens stelt zich vragen bij Wereldbeker in Sardinië

Dat Brand zich ging wassen in de zee, leverde volgens Wellens wel mooie beelden op, maar het zei ook veel. "Ik heb een mooie cross gezien in een mooie omgeving, maar we moeten kritisch zijn voor het grootste evenement van de sport", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Want dat is wat de Wereldbeker wil zijn. Wellens begrijpt ook de filosofie van Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker. Zij willen naar speciale plekken trekken om het veldrijden een andere dimensie te geven. 

"Maar het mag niet ten koste van de sport zelf gaan", stelt Wellens. De komende zes manches worden wel allemaal in België gereden, met zondag al Namen. Daar maakt Mathieu van der Poel zijn rentree. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

09:00
Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

08:30
Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

07:30
Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

07:00
"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

21:30
OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

20:30
Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

20:00
Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

19:00
Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

18:30
Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

18:00
🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

17:00
Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

16:30
Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

16:00
Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

15:00
Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

14:00
Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

13:30
🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

13:00
Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

12:30
Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

12:00
Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

11:00
Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

10:00
"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

07/12
🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

07/12
Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

07/12
"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

"Kan gewoon niet": ploegleider van Thibau Nys windt er geen doekjes om

06/12
Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

07/12
"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

06/12
Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

06/12
"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

06/12
"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

06/12
🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

🎥 Miraculeuze redding: Mathieu van der Poel vermijdt op het nippertje ramp

06/12
Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

Wout van Aert is eerlijk: "Vind ik geen plezier in"

06/12
"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

"Wordt wel eens vergeten": Adrie van der Poel boort nieuwigheid de grond in

06/12
Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

Niet alleen Van der Poel: Roodhooft onthult nieuwe kopman in het voorjaar

06/12
Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

Geen fan van Pogacar: Van Aert op één gezet door tweevoudig winnaar Parijs-Roubaix

06/12
Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

Tom Boonen pakt uit met stevige waarschuwing over Soudal Quick-Step

06/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Tom Boonen Johan Bruyneel Jonas Vingegaard Rasmussen Christoph Roodhooft Thibau Nys Laurens Sweeck Dylan Van Baarle Victor Campenaerts Tibor Del Grosso Matteo Jorgenson Adrie Van Der Poel Sam Welsford Marc Madiot Zico Waeytens Fernando Gaviria Rendon

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved