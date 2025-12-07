Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een ervaren Baskische trainer toegevoegd aan de staf. Xabier Artetxe (47) gaat vanaf dit najaar aan de slag bij de Duitse formatie. Zijn komst moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Remco Evenepoel.

Loopbaan en ervaring

Artetxe bouwde de voorbije decennia een stevige reputatie op in het wielrennen. Hij werkte eerder bij Seguros Bilbao U23 en later bij Caja Rural-Seguros RGA en Movistar. Zijn grootste periode beleefde hij bij Team Sky en later INEOS Grenadiers, waar hij tien jaar actief was als hoofdcoach en sportwetenschapper. In die rol begeleidde hij onder meer Carlos Rodríguez en Egan Bernal.

In oktober 2024 kwam er een einde aan de samenwerking met INEOS. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging beet bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Via een bericht op LinkedIn maakte hij bekend dat hij sinds oktober deel uitmaakt van de structuur van het team. “Ik ben blij om deel uit te maken van dit project”, klinkt het.

Binnen de ploeg zal Artetxe werken met verschillende kopmannen. Naast Roglic en Pellizzari behoort ook Evenepoel tot de rennersgroep. Wat zijn concrete takenpakket zal zijn is momenteel nog niet helemaal duidelijk.

Andere disciplines

De Baskische coach staat bekend om zijn wetenschappelijke aanpak en zijn vermogen om trainingsmethodes te verfijnen. Artetxe beperkt zich niet enkel tot wielrennen. Hij begeleidt ook sporters uit andere disciplines. Zo werkt hij samen met Formule 1-coureur Carlos Sainz.

Met de komst van Artetxe versterkt Red Bull-BORA-hansgrohe de technische staf aanzienlijk. Het team hoopt dat zijn kennis en achtergrond bijdragen aan verdere successen in de komende seizoenen.