"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

In zware eendagskoersen was er amper iets te doen aan Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in 2025. Met één uitzondering: de Amstel Gold Race.

Mattias Skjelmose doet bij Wieler Revue uit de doeken hoe hij het klaarspeelde om die dag te winnen. "Toen Alaphilippe aanviel, werd ik enigszins geblokt door Ben Healy. Nadien miste ik op vijf meter de aansluiting. Mede doordat ik besloot om mezelf niet over de kop te rijden. Achteraf was dat de juiste tactiek. Uiteraard had ik een heel goede dag, maar puur qua gevoel heb ik betere dagen gehad in 2025, hoor."

Op de laatste keer Cauberg voelde hij zich wel nog goed. "Ik denk dat Remco Evenepoel daar vooral tempo reed en ons niet per se probeerde te lossen. We vertrouwden allemaal op onze sprint. Of ik nerveus was in de slotfase? Nee, waarom zou ik? Ik wilde gewoon mijn best mogelijke sprint rijden en dan zou ik eerste, tweede of derde eindigen."

Skjelmose nam niet altijd over

Dat is wel een heel simplistische kijk op de zaak. "Het is een kwaliteit om niet alles te overdenken. Ik was vooral bezig met wat ik moest doen en dacht niet na over de grootte van de koers en wat een mooie kans het voor mij was om twee van de beste renners ter wereld te verslaan. Het gat met de achtervolgers was ook groot genoeg, waardoor ik het spelletje kon spelen door niet altijd over te nemen."

Dat heeft uiteraard ook geholpen om voldoende overschot te houden. "Ik heb geen idee hoeveel watts ik trapte in de sprint, maar ik kan zeggen dat het niet héél indrukwekkend was. Het was zo’n zware koers geweest dat we allemaal op de limiet zaten. Dat ik won heeft hoop gegeven aan andere renners in het peloton. Er zijn mensen naar me toegekomen die zeiden dat het een zegen voor de sport was."

Mooie foto's na aankomst Amstel Gold Race

Lees ook... Pogacar wint weinig verrassend Vélo d'Or, Evenepoel zelfs niet in de top drie Het heeft een aantal mooie foto's opgeleverd. Die bewaart Skjelmose vooral op zijn telefoon. Het is niet zo dat hij nu een foto van die aankomst ergens aan zijn muur hangen heeft, ook al is het de grootste zege uit zijn carrière.

