OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

Zico Waeytens krijgt vanaf 2026 een nieuwe rol binnen de wielersport. Na enkele jaren als vaste chauffeur voor de VIP's bij Lotto wordt hij ploegleider bij de fusieploeg Lotto-Intermarché.

Van renner naar bokser

Waeytens beëindigde in 2019 zijn loopbaan als profwielrenner op 28-jarige leeftijd. Blessures maakten verder doorgaan onmogelijk. Hij koos daarna voor een ander pad en stapte in de bokssport. Op 22 april 2022 vocht hij in Ledegem een professionele kamp en won die na drie rondes op punten.

Hoewel hij zich tijdelijk op een andere sport richtte, bleef de koers trekken. Hij keerde terug in het wielrennen, dit keer niet als renner maar als chauffeur voor de VIP’s van Lotto. In die functie gaf hij gasten een blik achter de schermen van het peloton.

Nieuwe functie bij fusieploeg

Tijdens de Tour groeide bij Waeytens het idee om een andere rol op te nemen. Verschillende renners gaven hem mee dat hij geschikt zou zijn als ploegleider. Dat zette hem aan het denken en leidde tot gesprekken met de ploegleiding.

Die gesprekken hadden resultaat. “Met een goed gevolg, want in 2026 ga ik als ploegleider aan de slag”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. Daarmee krijgt hij een officiële plaats in de sportieve staf van de fusieploeg Lotto-Intermarché.

Waeytens kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Ik zie het volledig zitten en kijk ernaar uit om zowel met de profs als de beloften aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om mijn visie en ervaring met hen te delen.”