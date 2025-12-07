Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten
Foto: © photonews

Ondanks een jaar met hindernissen werd Lotte Kopecky opnieuw bekroond tot Flandrienne van het Jaar. In een gesprek bij Café Koers van Het Nieuwsblad gaf ze aan hoe ze haar nieuwe wielerjaar wil starten en welke doelen ze voor ogen heeft.

Vooruitzicht op het voorjaar

Kopecky benadrukte dat ze vooral opnieuw voldoening wil vinden in haar prestaties. “Op dit moment wil ik gewoon vinkjes zetten. Het maakt me niet uit achter welke wedstrijden. Ik heb afgelopen seizoen het gevoel van voldoening gemist”, klinkt het.

Daarmee gaf ze aan dat het niet enkel om overwinningen gaat, maar om het gevoel dat haar inspanningen beloond worden. Een van de eerste mogelijkheden ligt op de piste. Het Europees kampioenschap in Konya in februari wordt genoemd als een optie. Het zou haar seizoen vroeg op gang brengen en tegelijk een kans bieden om opnieuw internationale successen te behalen.

Start in de klassiekers

Voor het wegseizoen kijkt Kopecky richting het voorjaar. “Het klassiek voorjaar zou ik het liefst opnieuw in de Omloop Nieuwsblad beginnen”, gaat onze landgenote verder. Daarmee bevestigde ze dat de openingsklassieker opnieuw een belangrijke rol speelt in haar planning.

De Belgische kampioene gaf aan dat de motivatie groot blijft. “De honger is groot, maar we moeten er wel goed over nadenken”, besluit ze. Het toont dat ze haar programma zorgvuldig wil afstemmen om zowel op de piste als op de weg optimaal te presteren.

Met deze vooruitblik schetst Kopecky een duidelijk beeld van haar ambities voor 2026. De combinatie van piste en klassiekers vormt de kern van haar seizoen, waarbij ze vooral opnieuw voldoening wil halen uit haar sportieve inspanningen.

