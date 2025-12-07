Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Zowel bij Remco Evenepoel als Jonas Vingegaard wordt nog een vraagteken geplaatst of ze de Giro en de Tour zouden rijden in 2026. Bij Evenepoel lijkt die kans het minst groot, maar sowieso zou het voor beiden een uitdaging zijn.

Johan Bruyneel bespreekt dit in een aflevering van de podcast THEMOVE+. "Ik denk dat Remco er al op gehint heeft dat zijn focus de Tour is. Het worden de voorjaarsklassiekers met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en de Tour voor hem. Ik denk niet dat Remco aan de start van de Giro zal staan", sluit Bruyneel zich aan bij het algemene vermoeden rond Evenepoel.

Het is een stevige puzzel die Red Bull moet leggen met al die klassementsmannen in de ploeg. "In mijn opinie zou Primoz Roglic de Giro en de Vuelta moeten rijden. Ik zou Primoz en Pellizzari naar de Giro sturen, Lipowitz en Remco naar de Tour en dan voluit voor Primoz kiezen in de Vuelta. Ze hebben dan nog Daniel Felipe Martinez, die al tweede werd in de Giro."

Vingegaard favoriet als Pogacar er niet is

Bruyneel acht een Giro-deelname van Vingegaard net wat logischer dan een deelname van Evenepoel. "Het zou steek houden voor Jonas Vingegaard om de Giro te rijden. Als Tadej Pogacar er niet is, dan is Jonas de grote favoriet. Elke grote kampioen wil de drie grote ronden kunnen afvinken. Er zijn niet veel renners die dat gedaan hebben."

Vingegaard zou dat kunnen doen door de Giro te winnen. "Jonas heeft min of meer aangegeven dat hij graag naar de Giro zou gaan, maar ik heb gelezen dat zijn ploeg niet dol is op die optie. De vraag is of je onbewust de Tour opgeeft als je voor de eindzege in de Giro gaat. Het gaat een beetje ten koste van de Tour, tenzij je Tadej Pogacar heet."

Supporting cast sterk genoeg voor dubbel Giro-Tour?

Lees ook... Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen›Het is niet alleen de vraag of de kopman zelf die twee grote ronden aankan. "De uitdaging is ook om in beide koersen voldoende steun te hebben voor de kopman. Bij Visma-Lease a Bike zou Simon Yates ook graag terug naar de Giro gaan."