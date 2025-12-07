Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft er weer enkele bijzondere trainingen opzitten. Ook trainingspartners van andere grote namen vergezellen hem al eens.

Van der Poel heeft via zijn Instagram Stories weer enkele foto's en filmpjes gedeeld van zijn trainingsritten. Zo zien we hem in het gezelschap van de Belg Laurens Vanthoor. Dat is niet voor het eerst. In oktober doken er ook al beelden op van de 34-jarige autocoureur aan de zijde van Van der Poel tijdens een gezamenlijke training op de fiets.

Voor Vanthoor is dit een goede manier om zijn conditie te onderhouden. De Limburger zit immers zonder raceteam voor het nieuwe WEC-seizoen. Hij blijft echter gemotiveerd om zich op een sportieve manier uit te leven. Het zegt wel iets dat hij blijkbaar wel een goede trainingspartner is voor Van der Poel. Opvallend: Vanthoor draagt een wieleroutfit van Tudor.

Van der Poel traint samen met Roesems

Een andere foto van een training is een afbeelding die initieel door Siebe Roesems online werd gezwierd. Ook Van der Poel heeft diezelfde foto dus ondertussen gedeeld. Vroeger was Roesems vooral bekend als vaste trainingspartner van Remco Evenepoel, maar sinds 2023 maakt hij zelf deel uit van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck.

De 24-jarige Hallenaar heeft al regelmatig samen getraind met renners uit de WorldTour-ploeg van Alpecin-Deceuninck en daar hoort dus ook niemand minder dan Mathieu van der Poel bij. Daarnaast deelde Van der Poel ook nog een reel van zijn eigen vaste trainingsmakker Freddy Ovett: die had van een aantal bekende beelden weer iets moois gemaakt.

Nog een week tot veldritrentree Van der Poel

Lees ook... 🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der PoelDe trainingsactiviteiten van Mathieu van der Poel worden er dus zeker niet minder op. Ondertussen komt 'le moment suprême' dichterbij: we zijn nog amper een week verwijderd van het moment waarop hij zijn rentree maakt in het veldrijden. 

Mathieu Van Der Poel

