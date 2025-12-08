Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

Lotte Kopecky offerde zich dit voorjaar meermaals op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Is de Nederlandse ook een concurrente van Kopecky?

Zowel in Milaan-Sanremo als in Gent-Wevelgem speelde Lotte Kopecky een cruciale rol in de overwinning van Lorena Wiebes. In de finale sleurde Kopecky, als wereldkampioene, telkens op kop voor de Nederlandse.

Kopecky offerde zich op voor Wiebes

Vreemd voor sommigen, maar niet voor Kopecky. Zij vindt het logisch dat als ze zelf niet kan winnen, dat ze dan liefst een ploegmate ziet triomferen. Wiebes maakte het ook telkens af na het werk van Kopecky.

Al wint Kopecky als echte winnaar natuurlijk nog altijd graag zelf. Maar als het erop aankomt, trekt iedereen aan hetzelfde zeel bij SD Worx-Protime. "Dat is wat je in een ploeg nodig hebt om succesvol te zijn", zegt Kopecky bij Café Koers.

Wiebes en Kopecky geen concurrenten van elkaar

Volgens Kopecky zijn zij en Wiebes ook geen concurrenten van elkaar en denken ze ook zo niet. "Op het moment dat we dat zouden doen, is het afgelopen. Natuurlijk moet er soms water bij de wijn gedaan worden."

