"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

Tim Merlier kende één van zijn beste seizoenen ooit, maar toch ging Remco Evenepoel opnieuw met alle prijzen lopen. Wat moet Merlier nog meer doen om Evenepoel toch eens te kloppen?

Zowel in de 'Flandrien' als in de 'Kristallen Fiets' moest Tim Merlier tevreden zijn met een tweede plaats na Remco Evenepoel. Al gunde Merlier zijn (ex-)ploegmaat wel de overwinning.

Evenepoel werd Belgisch kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen tijdrijden en werd op het EK en WK op de weg tweede. Hij won ook nog een tijdrit in de Tour en in de Brabantse Pijl klopte hij Wout van Aert.

Uitstekend seizoen van Merlier

Maar ook Tim Merlier reed een uitstekend seizoen met zestien overwinningen. Merlier won onder meer twee etappes in Parijs-Nice, twee etappes in de Tour en de Scheldeprijs en werd tweede in Gent-Wevelgem.

Milaan-Sanremo onmogelijk voor Merlier

Wat moet Merlier nog meer doen om toch eens Flandrien te worden of de Kristallen Fiets te winnen? "Om verkiezingen als deze te winnen, verwachten we – terecht of onterecht – dat sprinters meer winnen dan alleen sprints", zegt Benji Naesen bij Het Nieuwsblad.

Winst in Gent-Wevelgem of Milaan-Sanremo bijvoorbeeld. Al wordt die laatste koers bijzonder moeilijk. "Hij heeft het nadeel dat hij in een tijdperk koerst waarin Milaan–Sanremo buiten bereik is van de pure sprinters."