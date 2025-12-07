Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen
Foto: © photonews

Volgens Het Laatste Nieuws staat Remco Evenepoel voor een mogelijke debuutdeelname aan Vlaanderens Mooiste. De Belgische kampioen zou in 2026 voor het eerst aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen, een koers die tot de grootste klassiekers van het wielrennen behoort.

Analyse van Tom Boonen

Oud-winnaar Tom Boonen, zelf drievoudig laureaat van de Ronde, gaf zijn visie op de kansen van Evenepoel. “Remco is het type renner dat altijd kans maakt als hij start. Dat hebben we in het verleden al genoeg gezien”, zegt hij aan Sporza. Daarmee benadrukte hij dat onze landgenoot ook bij een eerste deelname meteen een rol van betekenis kan spelen.

Boonen verwees naar recente prestaties van Evenepoel in eendagskoersen. “In de laatste eendagskoersen van het seizoen is Remco telkens gebotst op een renner (Tadej Pogacar) die 5 procent beter was dan de rest. En Remco stak er zelf ook nog eens bovenuit achter Pogacar. Dus ja, Remco maakt kans in de Ronde.”

Geschikt parcours

Daarnaast wees Boonen op de evolutie van het parcours. Sinds de parcoursverandering in 2012 is de Ronde van Vlaanderen een heel lastige koers geworden. “Bovendien heeft hij al goed gereden op kasseien. Ik zie niet in waarom Remco geen kandidaat-winnaar kan zijn in de Ronde.”

De combinatie van klimvermogen en ervaring op kasseien maakt dat Evenepoel volgens Boonen over de juiste kwaliteiten beschikt. Het parcours, met opeenvolgende hellingen en zware stroken, zou aansluiten bij zijn profiel.

Lees ook... Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunenMet deze uitspraken wordt duidelijk dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Mocht Evenepoel effectief starten, dan zou zijn eerste deelname meteen onder grote belangstelling plaatsvinden. De Ronde van Vlaanderen krijgt er zo mogelijk een nieuwe topfavoriet bij.

