"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

Tadej Pogacar werd vrijdagavond voor de derde keer bekroond met de Vélo d'Or, de prijs van Vélo Magazine voor beste renner van het seizoen. De Sloveen was niet aanwezig op het gala, maar kreeg indirect steun van Marc Madiot, ploegbaas bij Groupama-FDJ.

Waardering voor Pogacar

Madiot, tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix, sprak zich uit over de kwaliteiten van Pogacar. “Ik hoop dat hij de koers ooit kan winnen. Tadej is een mooi symbool voor het wielrennen”, zei hij bij L’Equipe. Daarmee gaf hij aan dat de Sloveen volgens hem ook in de kasseiklassieker een rol van betekenis kan spelen.

In de media wordt regelmatig gesuggereerd dat Pogacar beter geen risico neemt richting de Tour de France. Madiot reageerde daar duidelijk op. “In de pers wordt soms geschreven: ‘Waarom zou hij starten in Roubaix? Hij moet geen risico’s nemen richting de Tour...’ Neen, ik ben het daar niet mee eens. In zijn carrière zou Roubaix winnen even belangrijk zijn als de Tour.”

Eerste deelname aan Roubaix

Dit jaar stond Pogacar voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix. Hij reed een sterke wedstrijd en eindigde als tweede, achter Mathieu van der Poel. Daarmee bewees hij dat hij ook in dit monument kan meestrijden voor de overwinning.

Volgens Madiot vertegenwoordigt Pogacar meer dan enkel sportieve prestaties. Zijn veelzijdigheid en bereidheid om verschillende koersen te rijden maken hem tot een renner die het wielrennen breed uitdraagt.

Dat hij al zo vroeg in zijn carrière Roubaix aandurfde, onderstreept die houding. Afwachten op de Sloveen in 2026 de kasseienklassieker opnieuw op zijn agenda zet en Van der Poel probeert te kloppen.