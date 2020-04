Alejandro Valverde wil nog een jaar rijden: "Het zou een fenomenale climax zijn"

De Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld, maar daar is niet iedereen even tevreden mee. Alejandro Valverde had van de Spelen namelijk een hoofddoel gemaakt. Hij beseft dat het op 41-jarige leeftijd niet makkelijk zal worden in 2021.

Het was niet duidelijk of Alejandro Valverde na dit seizoen ging stoppen, maar nu doet hij er nog zeker één seizoen bij. De reden? De Olympische Spelen. De Spanjaard had dit seizoen een hoofddoel gemaakt van het evenement. Valverde beseft dat het op 41-jarige leeftijd niet makkelijk zal worden om een rol van betekenis te spelen. "Het wordt moeilijker, maar ik wil fit blijven. Als de coach mij belt hoop ik ook volgend seizoen op mijn beste niveau te zijn", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.