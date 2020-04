Belgian Cycling verlengt maatregelen: "Geen wedstrijden tot en met 1 juni" & "Geen provinciale en regionale titels"

Wielrenners en fans mogen nog wat langer op hun honger blijven zitten. Wat wielerwedstrijden in België betreft toch. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden nog een keer verlengd.

"De Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen schorst alle wielerwedstrijden in ons land tot nader order op tot en met 1 juni 2020", opende Belgian Cycling haar persbericht op de eigen webstek.

De beslissing heeft onder meer betrekking op de kampioenschappen MTB Enduro (Aywaille, 9 mei), Trial (Malmedy, 16 mei) en Juniores Wegwielrennen (Middelkerke, 24 mei).

"Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten om in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken. Deze maatregel geldt in Vlaanderen voor alle disciplines en in alle categorieën", luidde het nog.