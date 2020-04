Franse stad kandidaat om het WK veldrijden in 2025 te organiseren

Het is nog even, maar er wordt nu druk gespeculeerd over wie het WK veldrijden in 2025 mag organiseren. Laurent Duporge, burgemeester van de Franse stad Liévin, maakt er geen geheim van dat hij het wil organiseren in zijn stad.

Waar zal het WK van 2025 plaatsvinden? Er is nog niets beslist, maar Laurent Duporge, burgemeester van de Franse stad Liévin, maakt er geen geheim van dat hij het wil organiseren in zijn stad. Normaal zal in september beslist worden waar het WK dan zal plaatsvinden. Volgens Het Nieuwsblad wilde Liévin het ook in 2024 organiseren, maar de UCI heeft in 2024 voor het Tsjechische Tabor gekozen.