Jumbo-Visma heeft verrassende kijk op Tour de France: "Het zou fantastisch zijn"

Volgens Tourbaas Christian Prudhomme zal de Tour de France nooit doorgaan zonder publiek, maar volgens Jumbo-Visma en Team Sunweb is het juist wel een goed idee om het op deze manier door te laten gaan.

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma, gaf meer uitleg. "Het zou fantastisch zijn als de Tour zou kunnen doorgaan. Wielrennen is toch de sport van de hoop. De mensen kijken er naar uit. Als het zou doorgaan, laten we zien dat we het virus onder controle hebben", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Iwan Spekenbrink deelt dezelfde mening. Spekenbrink is de algemene directeur van Team Sunweb. "Als het op een veilige manier kan doorgaan, kunnen we nog iets van dit seizoen maken. Zonder publiek zal het nog steeds door een paar honderd miljoen mensen bekeken worden via internet en televisie."