Oliver Naesen kijkt uit naar virtuele Ronde: "Ik laat mij niet vangen door die zandstrooiers"

Zondag staat de virtuele Ronde van Vlaanderen op het programma. Van Aert, Evenepoel, Stuyven, Van Avermaet, Naesen, Lampaert, Wellens, De Gendt, Bettiol, Teunissen, Matthews, Roche en Stybar zullen tegen elkaar uitmaken wie de beste is over de laatste 32 kilometer van het parcours.

Door de coronacrisis kan de Ronde van Vlaanderen dit weekend niet doorgaan. Er is wel een alternatief voorzien om de pijn te verzachten. Er zullen 13 profs de Ronde van Vlaanderen rijden vanuit hun kot.



Oliver Naesen is één van hen. De Belg kijkt uit naar de wedstrijd. "Ik ben in topvorm. De andere zijn zandstrooiers, want ze zeggen dat ze niet in vorm zijn, maar ik ken ze. Ik zal mij niet laten vangen", aldus Naesen bij Sporza.