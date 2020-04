Oliver Naesen over ploegmaat: "Kan mij niet voorstellen dat hij de Tour niet zou willen rijden"

Het is nog steeds niet duidelijk wat er met de Tour zal gebeuren. Enkele mensen zeggen dat de rittenwedstrijd afgelast moet worden en andere zeggen dan weer dat het zonder publiek gereden moet worden.

Oliver Naesen hoopt dat de Tour gereden zal worden. Zo wil hij zijn kopman Romain Bardet bij staan. Hij denkt dat zijn Franse kopman ook graag zou hebben dat de Tour zou doorgaan. "Ik kan mij niet voorstellen dat hij niet zou willen rijden", aldus Naesen bij Het Nieuwsblad.

Toch was het normaal niet het plan van Bardet om te rijden in de Tour. Hij zou namelijk de Giro gereden hebben om zich daarna voor te bereiden op de Olympische Spelen. Het is nog niet duidelijk wat Bardet nu zal doen.