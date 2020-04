Supporterclubs komen met erg bijzondere initiatieven voor ... virtuele Ronde van Vlaanderen: "Virtuele pint en supporteren voor Remco"

Remco Evenepoel, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Wout Van Aert, Zdenek Stybar, Thomas De Gendt, ... Een sterrencast zal de finale van de Ronde van 2020 virtueel rijden. En ook voor de supporters wordt dat iets bijzonder.

De supporters kunnen hun favoriete renners niet gaan aanmoedigen op het parcours aanstaande zondag, maar zijn op zoek naar alternatieven nu de Ronde 2020 virtueel zal worden gereden.

Virtueel café

"We richten een virtueel café in om de virtuele koers te volgen", geeft Tom Spapens aan van café De Rare Vos waar een supportersclub voor Remco Evenepoel is. "Met webcams zullen we virtueel een pint drinken en supporteren voor Remco."

Ook de supporters van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen gaan zeker supporteren vanuit de living dit weekend. Het zal sowieso iets bijzonders worden.