Van Avermaet reageert op besparingen van zijn ploeg: "Hopelijk komen we er samen sterk uit"

Meerdere ploegen beginnen economische maatregelen te nemen om de coronacrisis door te komen. Ook bij CCC, het team van Greg Van Avermaet, lijken ze er niet aan te ontsnappen.

Het bedrijf op zich gaat sowieso bezuinigen en dus is er ook voor de wielerploeg geen weg terug. Greg Van Avermaet begrijpt echter de beslissing. "We moeten loyaal zijn en achter onze sponsors staan", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Van Avermaet kijkt vooral naar de toekomst. "Als de coronacrisis is gaan liggen, hopen we uiteraard dat CCC de ploeg verder kan sponsoren, dus hopelijk kunnen we hier uitkomen. Ik denk dus dat het normaal is om in deze tijden salaris in te leveren."