"Vuelta houdt vast aan startdatum en parcours"

Vueltadirecteur Javier Guillen is er zeker van dat de Ronde van Spanje dit jaar gewoon kan doorgaan zoals gepland. Door het afgelasten van de Giro en de mogelijke afgelasting van de Tour werd er ook rekening gehouden met een aangepaste Vuelta, maar dat wuift Guillen voorlopig weg.

Als de Giro én de Tour naar het najaar zouden verhuizen, kan de Vuelta er voor kiezen om enkele etappes te schrappen. Dan rijden de renners geen 21 maar bijvoorbeeld 14 etappes, een verkorting van een week dus. Maar Javier Guillen verklaart bij de Spaanse sportkrant AS dat ze daar nu geen rekening mee houden.

"Dit is allemaal pure speculatie vanuit Italië. Het zal moeilijk worden om voor veel koersen nog een gepaste datum te vinden dus we zullen flexibel moeten zijn, maar er is nog niets beslist", aldus Guillen.

En de Tour? "Het is een prioriteit in de wielersport om de Tour te laten doorgaan zoals gepland. Het is een essentieel event voor onze sport."

In Spanje zijn er ondertussen al 10.000 sterfgevallen te betreuren door COVID-19, enkel Italië is zwaarder getroffen.