Zo ging het er in de Ronde van Vlaanderen aan toe in het vorige decennium

De Ronde van Vlaanderen 2020 stond normaal gezien zondag op het programma, maar het coronavirus gooit roet in het eten van het wielermonument. Het zou de eerste editie van het nieuwe decennium zijn. Toch willen we deze dag niet zomaar laten passeren.

De redactie van Wielerkrant neemt u mee naar het vorige decennium om terug te kijken op enkele legendarische edities van het afgelopen decennium

2010

In 2010 breekt Fabian Cancellara de harten van de Boonenfans. De toenmalige nationale kampioenen van Zwitserland en België vechten een rechtstreeks duel uit op de mythische Muur van Geraardsbergen. Wanneer Boonen helemaal in zijn kader hangt om het wiel van de Zwitser te volgen, versnelt Cancellara nog een keer. Centimers worden meters, meters worden decameters en de vogel is gaan vliegen.

Op de laatste vijftientiental kilometer stoomt de Zwitser door naar de overwinning, zijn eerste keer in 'Vlaanderens mooiste'. Boonen wordt tweede op een ruime minuut, Gilbert derde op meer dan twee minuten. 'Spartacus' zal de Ronde nog eens winnen in 2013 en 2014.

2011

De editie van 2011 is één van de meest onvoorspelbare ooit. Wanneer Chavanel en Cancellara met zijn tweeën weg zijn, lijkt de vogel gaan vliegen voor de andere favorieten. Maar op de vesten van Geraardsbergen slinkt de voorsprong van de koplopers onwaarschijnlijk snel. Uiteindelijk komt een groep van 12 man samen over de Bosberg. In de laatste kilometers versnelt Cancellara nog eens en hij krijgt het gezelschap van Chavanel en Nuyens. Nick Nuyens wint onverwacht de surt, voor Chavanel en Cancellara.

2012

De editie is niet zozeer een memorabele editie vanwege het koersverloop, maar wel vanwege het parcours. Het is namelijk de eerste keer dat de finish in Oudenaarde lag en dus niet in Meerbeke zoals gewoonlijk. De Muur valt af het parcours en de Oude Kwaremont en de Paterberg vormen de scherprechter voor de Ronde.

En wie anders dan Tom Boonen is de perfecte laureaat om de finish in Oudenaarde in te wijden. In een spurt met drie klopt hij de Italianen Pozzato en Ballan.

2017

In 2017 ligt de start van de Ronde voor de eerste keer in Antwerpen. Net zoals elk jaar, is het blok van Deceuninck-Quick-step de te kloppen ploeg. De Muur van Geraardsbergen zit ook opnieuw in het parcours, al lijkt die geen rol te spelen aangezien de Muur niet in de finale lag. Maar dat is zonder Boonen en Gilbert gerekend. De twee plegen een putsch op de Muur en vormen een elitegroepje, grootste slachtoffer is Greg Van Avermaet.

Maar dat is nog niet genoeg voor de mannen van Quick-Step. Op de Oude Kwaremont gaat Philippe Gilbert solo, op zo'n 55 kilometer van de finish in Oudenaarde. In de achtervolging schakelen ze elkaar uit. Sagan valt en neemt Van Avermaet en Naesen mee, al valt Naesen vooral door de jas van een supporter. Na een huzarenstuk, teamwerk en pech bij de concurrentie kroont Gilbert zich in 2017 winnaar van de Ronde van Vlaanderen.