Eerstvolgende Belgische koers komt er mogelijk op 6 juni: "We keren terug naar de basis"

Zeker tot 1 juni kan er in ons land niet gekoerst worden. De vraag is: wanneer kan het dan wel? Enkele dagen later staat de Heistse Pijl op het programma. De organisatie is voorbereid voor het geval dat het een 'go' krijgt van de overheid.

Tegelijkertijd is er ook realisme. "Ik acht de kans klein dat het mogelijk zal zijn, maar als de overheid, de UCI en de Belgische Wielerbond ons groen licht geven, zal er koers zijn. Sowieso is het een wedstrijd die puur gericht is op het sportieve", zegt organisator Jef Van den Bosch aan Het Nieuwsblad. "Ons enige doel is de profrenners opnieuw de mogelijkheid te geven om te koersen." Het financiële plaatje zou er dan wel anders uitzien dan andere jaren. "Ons vip-gedeelte is afgeblazen. We keren terug naar de basis. Gelukkig hebben we ook sponsors die tuk zijn op de visibiliteit, dus zouden we toch uit de kosten kunnen komen." Vorig jaar won Alvaro Hodeg de Heistse Pijl.